Dragon Quest XI S propose une démo jouable

Le longuement nommédispose aujourd'hui d'une démo sur les supports qui attendent encore cette édition, donc PlayStation 4, Xbox One mais aussi PC via Steam et le Microsoft Store. Seul l'EGS n'est pas concerné, quand bien même la plate-forme d'Epic accueillera bien le jeu complet en même temps que les autres.Une démo jouable qui offrira environ une dizaine d'heures de jeu selon le communiqué de Square Enix, avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu final le 4 décembre, avec même en bonus trois graines de compétence si vous parvenez à la fin de cette version d'essai.L'occasion de découvrir les ajouts de l'édition déjà disponible sur Switch, dont l'OST orchestrale, la possibilité d'accélérer les combats ou encore le doublage japonais.