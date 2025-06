Charts Japon : la PS5 effacée face ''aux'' Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 juin 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et on pourrait presque déjà parler de retour au calme sur l'archipel avec comme unique sortie notablequi s'en sort correctement pour l'une des licences les plus méconnues d'Atlus (50.000 en physique tous supports confondus) mais à part ça, c'est toujoursqui domine le secteur, et c'est toujours la Switch 2 qui règne malgré des stocks en flux très tendu.On notera tout de même que si la Switch 1 s'essouffle naturellement, la situation est des plus dramatiques pour la PlayStation 5, plus effacée que jamais.