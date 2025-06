PS Plus Essential : le programme de juillet PS Plus Essential : le programme de juillet

PlayStation délivre la liste des jeux qui représenteront la partie PS Plus Essential du mois de juillet, à télécharger dès mardi prochain (le 1er) avec au programme du Diablo IV pour convaincre les indécis et derrière les faire payer l'extension (et divers Pass), le mignon Jusant dont le chèque de Sony après celui de Microsoft sauve un peu l'échec commercial, et enfin The King of Fighters XV qu'il est inutile de présenter davantage.



Les jeux PS Plus Extra & Premium seront eux annoncés le 16 juillet pour une livraison le mardi suivant.