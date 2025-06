Tango Gameworks a achevé sa mutation Tango Gameworks a achevé sa mutation

Après la fermeture par Microsoft puis le maintien des actifs grâce à Krafton qui en a racheté tous les droits, Tango Gameworks vient officiellement de ressusciter avec un site officiel tout neuf et un nouveau logo qui malgré d'éventuels messages cachés est en adéquation avec notre époque : froid.



Le plus intéressant restera que :



- John Johanas (Hi-Fi Rush) garde sa position de directeur créatif.

- Le studio recrute du monde, même en télétravail partiel.

- Le nouveau projet sera un jeu de type « action » (c'est vague mais voilà).



Bonne chance à eux, et l'on rappellera que si l'envie d'un Hi-Fi Rush 2 est indéniablement présente dans l'esprit du studio, Johanas a laissé les portes ouvertes pour une nouvelle franchise. Quoi qu'il arrive, l'avenir se fera sans The Evil Within ni Ghostwire Tokyo, les deux IP étant restées entre les mains de Xbox.