Déjà plus de 500.000 ventes pour Fantasy Life i

Level-5 reprend des couleurs après une longue traversée du désert, annonçant qu'il n'aura fallu que quelques jours au petitpour dépasser les 500.000 ventes dans le monde, et peut donc croiser les doigts sur la longueur pour le million.Et histoire de fêter ça dignement, les développeurs annoncent l'arrivée d'un DLC gratuit (pas encore de date) qui offrira de nouveaux plans et de nouveaux défis pour exploiter nos armes les plus performantes.