Avowed continue de s'améliorer avec la 1.4

On ignore encore si le sympathiquefera ou non route vers la PlayStation 5 mais en attendant, faute de DLC ou d'extensions, le RPG très « action » d'Obsidian continue de s'améliorer avec le déploiement de la MAJ 1.4 dont vous pouvez retrouver le patch-note, incluant en principal :- Un mode arachnophobe.- Le brouillard de guerre sur la map s'efface davantage dans les déplacements, et même intégralement une fois toutes les zones visitées au moins une fois.- Les coffres peuvent apparaître sur la mini-map (option facultative).- Possibilité de passer de la nuit au jour et inversement dans le camp.- Amélioration de la physique des flèches et de l'eau.- Loot un peu plus généreux, surtout niveau or.- Compatibilité clavier/souris sur Xbox.- Les compagnons gagnent 1 point tous les 3 niveaux au lieu de 4 (vous récupérez les points perdus si vous reprenez une save après la MAJ).- Taux de détection des ennemis revu pour être plus juste.- Et une tonne de modifications & correctifs.Deux autres MAJ majeures sont prévus d'ici la fin d'année.Pour l'été 2025 :- Améliorations autour de la cuisine et le craft.- Nouvelles compétences liées aux compagnons.- Nouvelles compétences pour le héros (actives & passives).- De l'équipement tout neuf.- Options pour notifier la map (ENFIN !!).Pour la fin d'année :- New Game Plus.- Mode Photo.- Nouveau type d'arme.- Nouvelles options pour l'éditeur d'avatar.- Des modification sur la map.