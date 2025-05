Warner Games : pas de jeux, pas de revenus Warner Games : pas de jeux, pas de revenus

Y a t-il un avenir pour Warner Bros. Games ? Lointain peut-être, proche en revanche, on ne dirait pas. La société a livré son rapport fiscal en attestant de revenus en chute de 48 % au Q1 2025 par rapport à l'année dernière, et pour cause :



- Pas de nouveau jeu.

- Suicide Squad est oublié.

- Personne ne se souvient de Quidditch Champions.

- Les ventes de Mortal Kombat 1 ont chuté.

- Hogwarts Legacy a fait son temps.



Mais le plus gros problème vient du calendrier, pour l'heure hommage au néant, et seulement deux sorties pour ce printemps : un portage Switch 2 de Hogwarts Legacy et la 1.0 de Game of Thrones : Kingsroad (dont l'accès anticipé tape des pics Steam de 300 joueurs connectés mondialement). Un nouveau jeu LEGO serait dans les cartons mais il faudra patienter encore longtemps pour des nouvelles de NetherRealm, Rocksteady et Warner Montréal...