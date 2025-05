Star Wars Eclipse : faute de mieux, des croquis préparatoires du prochain Quantic Dream Star Wars Eclipse : faute de mieux, des croquis préparatoires du prochain Quantic Dream

A défaut de mieux, voici quelques croquis préparatoires de Star Wars Eclipse, piqué par MP1st à l'un des artistes principaux ayant eu le malheur de poster ses travaux sur son portfolio en ligne avant de tout supprimer (mais trop tard, comme d'habitude). Et la seule chose que l'on retiendra sera l'envie apparente de la part de Quantic Dream de nous proposer tout un tas de races à l'écran, dont les humains encore heureux mais aussi les Gungans et leur langage de l'angoisse.



Annoncé il y a plus de 4 ans dans le simple but de recueillir les financements nécessaires (chose faite avec le rachat par NetEase), le titre n'a plus donné la moindre nouvelle hormis la promesse d'un retour du système de mort permanente, donc une histoire qui se poursuivra même suite au décès prématurés d'un des principaux protagonistes. Quant au pitch, il vient d'un leak : nous incarnerons un couple d'extra-terrestres humanoïdes issu d'une race encore jamais vue dans Star Wars, les Zaaran, dont les coutumes vont rapidement poser problème. Sarah (le perso féminin) est une pure hors-la-loi mais quand deux Zaaran se marient, ils sont obligés de former à eux-deux une unité à la solde du gouvernement.



Rendez-vous en 2026 ? Ou 2027 ? Ou...