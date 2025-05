Resident Evil 4 Remake désormais à 10 millions

C'est de coutume avec Capcom maiscomme bien d'autres jeux de leur back-catalogue appuie son statut de long-seller en ayant tapé quasiment autant de ventes durant le Q1 2025 que durant le Q4 2024, soit 1 million de plus au compteur, et donc 10 millions au total. Jamais un seul épisode de la franchise n'avait atteint ce cap aussi rapidement.Avec ce chiffre,se met au niveau du total de, et n'a désormais besoin que de quelques mois de plus pour dépasser celui de(11 millions) avant de s'attarder au duo de chose :et, actuellement tous deux à plus de 15 millions.