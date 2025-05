Lords of the Fallen : la dernière mise à jour a boosté les ventes sur tous les supports

La possibilité de se faireintégralement en coopération sans la moindre restriction (en plus du cross-play et du Pass Ami) était peut-être le joker magique qu'il manquait : CI Games annonce que depuis la parution de l'ultime MAJ, donc depuis la semaine passée, le Soulsborne de Hexworks a généré environ 200.000 ventes supplémentaires. Bon y a la promotion également (environ 20 balles sur tous les supports) mais ça reste bien mieux que lors des soldes du même genre.On remarquera par exemple que sur Steam, le jeu a rebondit temporairement au-dessus de la barre des 10.000 joueurs connectés simultanément, contre moins de 1000 avant la mise à jour.Avec cela, on peut déjà parier que toutes les fonctionnalités coop devraient répondre Day One lors du lancement de, prévu pour 2026.