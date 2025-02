Bloomberg : Niantic Inc. souhaiterait revendre sa division JV, incluant Pokémon GO Bloomberg : Niantic Inc. souhaiterait revendre sa division JV, incluant Pokémon GO

En voilà encore une annonce inattendue pour le média : selon des sources renseignées de Bloomberg, Niantic souhaiterait vendre sa division JV (incluant tous les projets mobile en cours et à venir dont l'actuel Pokémon GO), et les discussions sont d'ailleurs actives face à Scopely Inc, l'une des deux principales sociétés d'investissement saoudiennes.



Le prix de revente se situerait aux alentours de 3,5 milliards de dollars et si l'accord est trouvé, l'officialisation tomberait d'ici quelques semaines.



Certes, une revente pourrait paraître surprenante sauf quand on analyse de près la situation de Niantic : si Pokémon GO est un succès considérable néanmoins en baisse d'année après année alors que s'approche les 10 bougies, la société fut incapable d'en faire de même avec tous ses autres jeux, notamment Harry Potter : Wizards Unite (un flop, dont les serveurs ont été fermé depuis 3 ans) ou encore Pikmin Bloom qui ne semble survivre que parce que Nintendo le veut bien.



Reste néanmoins à comprendre comment Niantic survivra sans « jeu ». La boîte possède certes une titanesque base de données de cartographie pouvant être louée à des tiers pour la RA, mais cette même base ne peut que se parfaire au fil des mois… avec des jeux associés.