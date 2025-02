Alan Wake 2 a enfin rapporté des sous, pendant que Control 2 entre en full-production Alan Wake 2 a enfin rapporté des sous, pendant que Control 2 entre en full-production

Remedy livre ses résultats trimestriels, une nouvelle fois dans le rouge même si la situation s'arrange : une perte de 1,4 millions d'euros « seulement », contre 12,8 millions un an auparavant, l'impact à l'époque étant essentiellement lié à l'annulation du Project Vanguard (sa collaboration GAAS avec Tencent).



Le développeur explique que pour le dernier trimestre 2024, les coûts de développement ont augmenté par de nouvelles étapes sur les chantiers Max Payne 1 & 2 Remake et Control 2, mais que la perte a pu être compensé par les ventes sur la longueur de Control et sa franchise Alan Wake car oui, avec désormais plus de 2 millions de ventes, Alan Wake 2 a rentabilisé la totalité de son développement (+ DLC) en plus des frais marketing, et dégage désormais du bifton à mettre dans les caisses.



En outre :



- Le jeu coop FBC Firebreak poursuit sa full-production et a pu passer avec succès un test technique avec plusieurs élus. Tout est bien parti pour le lancement en 2025 (on rappelle à prix très moindre en plus d'une inclusion Day One dans le Game Pass et le PS Plus Extra).

- Control 2 a finalisé ses derniers préparatifs et est entré en full production ce mois-ci.

- Max Payne 1 & 2 Remake avance également très bien, et on se demande d'ailleurs si 2025 ne sera pas l'année du reveal aux côtés de Rockstar (qui a certes un autre truc à promouvoir).



Enfin, pour la partie business, Remedy compte doubler son CA d'ici 2027 et stabiliser sa marge bénéficiaire à hauteur de 30 % au moins jusqu'en 2030.