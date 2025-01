Bioware survivra à Dragon Age Veilguard, mais démarre Mass Effect 5 en comité restreint Bioware survivra à Dragon Age Veilguard, mais démarre Mass Effect 5 en comité restreint

Si la rumeur du départ de la réalisatrice de Dragon Age : The Veilguard, il n'en est heureusement rien pour une soit-disant fermeture de Bioware. Electronic Arts vient de publier un communiqué assurant le maintien du studio qui se consacre désormais « entièrement au prochain Mass Effect ».



Pour autant, on se doute bien qu'après 10 ans de développement (dont un ou deux reboot en cours de route), la rentabilité de Dragon Age : The Veilguard va être bien compliqué à atteindre avec seulement 1,5 million de joueurs (même pas « ventes ») et il est hors de question de laisser certains employés user la machine à cafés en attendant de devoir mettre la main au charbon.



Le communiqué valide en effet et de manière détournée les propos de Mark Darrah (ancienne pointure de Bioware) : Mass Effect 5 ou quel que soit son nom n'en est encore qu'en tout début de chantier, et Electronic Arts estime qu'il est inutile que la totalité du studio soit sur le projet à ce stade du développement. Une bonne partie de Bioware est donc dépiautée à travers d'autres projets EA et reviendront (normalement) quand on aura besoin d'eux.



Bon en tout cas, on peut dire sans trop de risque que Mass Effect 5 sera donc un jeu Next Gen.