Le réalisateur de Helldivers II se met en retrait ''un certain temps'' pour se ressourcer

Il y a quelques jours, Johan Pilestedt (réalisateur et co-fondateur de Arrowhead) indiquait avoir déjà sur la table divers concepts pour son prochain projet qui pourrait aussi bien être Helldivers III que « autre chose », mais dans un cas comme dans l'autre, il faudra se montrer très patient : l'homme vient de déclarer sur X opter pour un retrait temporaire de l'industrie le temps de se ressourcer… et surtout souffler.



« J'ai choisi de prendre un congé sabbatique pendant un certain temps. Vous pouvez apprécier Helldivers 2 depuis environ un an mais moi, je vis avec depuis début 2016, et même avec Helldivers 1 depuis 2013 »



« 11 ans de travail sur la même licence m'ont fait mettre de côté ma famille, mes amis et ma chère épouse… ainsi que moi-même. Je vais prendre un peu de temps pour me racheter auprès de ceux que j'ai perdu et tous ceux qui m'ont soutenu pendant plus d'une décennie. »



« Je suis sûr que mes amis chez Arrowhead feront tout leur possible pour continuer à vous offrir des choses incroyables sur Helldivers 2. Et dès mon retour, je travaillerais sur notre prochain jeu. »



Bon repos, soldat.