Minecraft ''2'' : Notch préfère finalement laisser tomber

Il n'a fallu que quelques jours pour que Markus Persson, dit « Notch », transforme une annonce surprenante en un simple troll, peut-être aussi lié à un revirement : son Minecraft 2 est déjà enterré pour privilégier le développement de son Levers & Chests, une expérience rogue dans des donjons à la première personne et au tour par tour, donc autant dire un délire bien à l'ancienne des PCistes.



Pourquoi ce changement ? Officiellement parce que l'équipe de Notch voulait du neuf, ce qui est tout à fait possible mais le créateur de Minecraft semblait pourtant avoir de la suite dans les idées, sans mauvais jeu de mot, avec sa suite spirituelle « différente » n'ayant selon ses mots pas pour but d'empiéter sur le suivi infini de Mojang. Peut-être que les idées n'étaient pas aussi pertinentes, et Notch aura de fait tout intérêt à satisfaire les curieux avec sa nouvelle licence.