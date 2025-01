Secret Level (Prime) : Microsoft a refusé à un épisode cross-over avec le Master Chief et le Doom Slayer

La première saison de « Secret Level » chez Amazon Prime a été diffusée le mois dernier, avec plus ou moins de succès critique, mais apparemment suffisamment de retours positifs aux yeux de ceux qui tiennent le porte-feuille pour avoir signé une Saison 2, et si plusieurs éditeurs ont répondu à l'appel d'un partenariat pas comme les autres, certains s'en sont détournés comme nous l'apprend le duo derrière la série (via une interview accordée à Collider).Xbox notamment, qui a pourtant validé un épisode avec Obsidian sur, aurait pu faire vibrer les fans avec un cross-over suant la testostérone : Dave Wilson (le réalisateur) déclare avoir passé un week-end entier à faire une lettre débordant d'amour pour proposer un épisode réunissant le Master Chief deet le Doom Slayer (de, on précise pour les incultes). Ce à quoi Microsoft a répondu : « Non. » Bah au moins c'est clair.Tim Miller, le créateur de « Secret Level », ajoute avoir « supplié » Valve pour un épisode surmais, comme il le dit, « Vous pouvez imaginer la réponse ».Pas un mot en revanche sur une éventuelle demande à Nintendo, mais là encore, on imagine sans mal la réponse.