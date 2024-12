Plus tôt cette année, Glen Schofield a proposé un Dead Space 4 à Electronic Arts (qui a refusé)

L'inconnu demeure sur l'avenir du réalisateur Glen Schofield depuis son départ de Striking Distance suite à l'échec commercial de, mais apprenons de la part de l'intéressé qu'il y a quelques mois, l'homme s'est posé à une table avec Bret Robbins et Christopher Stone (respectivement directeur créatif et directeur de l'animation du jeu précité) pour poser un pitch et des idées sur un. Rien que ça.La volonté était là, et nul doute qu'une annonce aurait fait bondir les fans, mais malheureusement, le projet n'a pas pu passer la validation des ayants-droits qui possèdent également le chéquier, donc Electronic Arts :Triste mais pas vraiment étonnant quand ce même Electronic Arts a déjà refusé à EA Motive un remake desuite aux ventes jugées médiocres du premier.