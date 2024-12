Après avoir pondu Indiana Jones, MachineGames travaille sur au moins 2 autres projets

Après avoir réussi son coup avecqui accueillera au moins une extension probablement en 2025 (en plus d'une version PlayStation 5), la majorité des deux branches de MachineGames sont aujourd'hui sur autre chose, et faute d'en savoir plus, c'est par le LinkedIn du directeur audio Pete Ward que l'on apprend que le studio travaillerait sur au moins deux projets différents.Selon un potentiel teasing fourni par le studio lui-même lors du développement du précité,pourrait être au programme. Quant à l'autre, on laissera chacun spéculer et si unest aujourd'hui de l'ordre du possible, ce n'était pas encore le cas en 2023 quand l'insider Timur222 avait appris de la bouche d'un employé qu'il n'y avait encore aucun plan sur le sujet.