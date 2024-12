Michel Ancel révèle avoir refusé la proposition de PlayStation de sauver le projet Wild Michel Ancel révèle avoir refusé la proposition de PlayStation de sauver le projet Wild

Dans le même cadre de l'interview évoquée dans l'article juste en dessous, Michel Ancel a également parlé du fameux projet Wild avec quelques révélations surprenantes. Arlésienne de 2014 annulée officieusement en 2021, le titre suscite de gros regrets de la part de son créateur, surtout lorsque l'on apprend que les premières longues attentes n'étaient pas liées à une mauvaise gestion mais à la volonté en cours de route de se tourner vers une version PlayStation 5 (un peu comme ce que The Last Guardian avait fait de la PS3 à la PS4). Même qu'en 2018, le jeu était dans une « très belle version jouable » avant que les choses ne commencent à empirer un peu plus.



Déjà, le changement de direction et de politique de Sony a poussé l'éditeur a abandonné le projet, qui a finalement apprenez-le était repris un temps par Ubisoft. Sauf que, re-basculement, Sony a souhaité faire marche-arrière en voulant récupérer le projet tout en doublant le budget, mais Wild Sheep a refusé pour rester du côté d'Ubisoft, une véritable erreur pour le créateur de Rayman qui comprend que tout aurait pu changer à ce moment.



Car le pire était à venir. Nous sommes en 2020 et Michel Ancel est en total burn-out et fait le choix de quitter l'industrie du jeu vidéo, et le chantier est confié en partie à Ubisoft Paris, entreprise à l'époque en plein chaos avec des « gens du service qui demandaient des changements sans y avoir joué ». Ubisoft Paris qui à l'époque était dans la tourmente avec un responsable, le fameux Tommy François, accusé de harcèlements sexuels (et depuis viré). Ancel révèle que le jeu a connu 2 ans d'errance supplémentaires avant d'être annulé dans l'ombre.



Un « projet maudit » dont son créateur souhaite pouvoir un jour montrer ce que valait la fameuse présentation de 2018.