Les résultats des PlayStation Partner Awards

En attendant les Game Awards la semaine prochaine, Sony Interactive Entertainment Japan & Asia a comme chaque année applaudit les meilleures performances « tiers » effectuées sur ses supports, ici à la date arrêtée du 30 septembre 2024.



Comme de coutume, ne sont concernés que les jeux asiatiques, donc principalement japonais, coréens et chinois.



EXCELLLENCE AWARD



- Genshin Impact, pour ses résultats commerciaux 3 années de suite.



GRAND AWARD (meilleures ventes mondiales)



- Black Myth : Wukong

- Elden Ring : Shadow of the Erdtree

- Final Fantasy VII Rebirth



PARTNER AWARD (même chose qu'au-dessus, mais moins)



- Dragon's Dogma II

- Honkai : Star Rail

- Like a Dragon : Infinite Wealth

- Persona 3 Reload

- Tekken 8

- The First Descendant

- Zenless Zone Zero



PRIX SPÉCIAL (encore moins, mais toujours bien)



- Stellar Blade

- Rise of the Ronin



CHOIX DES JOUEURS



- Black Myth Wukong

- Final Fantasy VII Rebirth

- Like a Dragon : Infinite Wealth

- Rise of the Ronin

- Stellar Blade





BONUS. Toujours dans le cadre des 30 ans de la marque, Sony a permis aux joueurs de voter pour le titre considéré comme le plus marquant sur chaque console PlayStation (à condition qu'il ait tapé des ventes importantes). Pas de grande surprise vous noterez.



PS1 : Final Fantasy VII

PS2 : Final Fantasy X

PS3 : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots

PS4 : Elden Ring

PSP : Monster Hunter Portable 3rd

PS Vita : Persona 4 Golden