Star Wars Outlaws : la MAJ 1.4 disponible Star Wars Outlaws : la MAJ 1.4 disponible

Cela fait quelques heures que la mise à jour 1.4.0 de Star Wars Outlaws a été rendue disponible, permettant concrètement d'en savoir davantage sur les apports avec déjà une masse de correctifs mais également plusieurs améliorations faciales durant les cinématiques, bien que le plus important se situera comme promis dans les mécaniques de jeu.



De fait, vous ne lâcherez plus les armes à deux mains à la première occasion (même en grimpant une échelle) et certains modules verront leurs puissances renforcées. Nous aurons également droit à l'ajout de « points faibles » sur les ennemis avec un certain nombre de PV, permettant de mieux récompenser la précision.



Enfin, pour ce qui concerne l'un des principaux points faibles du jeu (l'infiltration), à défaut d'avoir du neuf pour le moment hormis un meilleur indicateur de détection, on pourra simplement passer outre dans certaines situations. Pour quelques missions ou les zones de clans, vous pourrez opter pour le massacre de masse une fois repérée au lieu d'un bête retour à la case départ.



C'est également aujourd'hui que sort la première extension, et Ubisoft promet de continuer d'améliorer sa copie les semaines et mois allant.