Shift Up dément deux infos publiées par erreur Shift Up dément deux infos publiées par erreur

On ne sait pas trop ce qui a pu se passer chez Eurogamer mais il semble qu'il y ait eu un léger problème de traduction sur les derniers propos de Shift Up qui vient de démentir deux informations :



- Il n'y a aucun plan pour une collaboration Netflix pour un anime sur NIKKE.

- Aucune intention non plus d'ouvrir un nouveau studio de développement à Los Angeles.



Le reste est en revanche vrai et heureusement car c'est l'essentiel :



- Stellar Blade sortira courant 2025 sur PC avec un objectif de ventes plus élevé que sur PlayStation 5 grâce aux marchés chinois et sud-coréen.

- Leur prochain projet arrivera pour 2027 dans le meilleur des cas.

- Shift Up compte atteindre les 500 employés d'ici-là.