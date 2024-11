Capcom : mise à jour des ventes softwares, dont 14 millions de Resident Evil 7 Capcom : mise à jour des ventes softwares, dont 14 millions de Resident Evil 7

Comme à chaque trimestre, Capcom ne résiste à nous faire une mise à jour de ses ventes softwares au travers de ses différentes licences majeures. Et parmi les points à noter cette fois, outre Monster Hunter qui cumule 35 millions de ventes en deux épisodes (sans parler des extensions), remarquons que Resident Evil 7 vient de passer le cap des 14 millions d'unités écoulées, mais toujours derrière le patron Resident Evil 2 Remake, tandis que lentement mais sûrement, Resident Evil 3 Remake approche des 10 millions. Oui oui, on parle bien de la déception commerciale « au lancement », mais la magie des promos opère encore une fois.



On ajoutera également qu'en cumulant la version de base et la spéciale sur PC, Dead Rising 3 représente aujourd'hui 5 millions de ventes, trois fois plus que le quatrième, tandis que la Deluxe Remaster du premier n'a pas encore atteint son premier palier.



(Ne sont affichés que les jeux ayant pris au moins 100.000 ventes depuis leur précédente apparition dans un rapport du genre)



SAGA MONSTER HUNTER :



- Monster Hunter World : 20,9 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter Rise : 16 millions (+ 600.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 14 millions (+ 600.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 8,8 millions (+ 400.000)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 4,9 millions (+ 100.000)



SAGA RESIDENT EVIL :



- Resident Evil 2 Remake : 14,5 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 7 : 14 millions (+ 300.000)

- Resident Evil Village : 10,5 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 5 (PC/PS3/360) : 9,4 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 6 (PC/PS3/360) : 9,3 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 3 Remake : 9,2 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 4 Remake : 8 millions (+ 400.000)

- Resident Evil HD Remake : 4,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 0 HD : 4,4 millions (+ 200.000)



SAGA DEVIL MAY CRY :



- Devil May Cry 5 : 8,7 millions (+ 300.000)

- Devil May Cry HD Collection (PC/PS4/One) : 2 millions (+ 100.000)



SAGA STREET FIGHTER :



- Street Fighter V : 7,7 millions (+ 100.000)

- Street Fighter 6 : 4,1 millions (+ 400.000)

- Street Fighter 30th Anniversary : 3,5 millions (+ 200.000)



SAGA ACE ATTORNEY :



- Ace Attorney Trilogy : 3,8 millions (+ 200.000)

- The Great Ace Attorney Trilogy : 1,1 million (+ 100.000)



SAGA DEAD RISING :



- Dead Rising 3 : 3,8 millions (+ 200.000)

- Dead Rising 4 : 1,6 million (+ 100.000)

- Dead Rising 3 : Apocalypse Edition (PC) : 1,4 million (+ 200.000)



SAGA DRAGON'S DOGMA :



- Dragon's Dogma II : 3,3 millions (+ 300.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (Switch) : 1,2 million (+ 100.000)



AUTRES :



- Capcom Arcade Stadium : 2,4 millions (+ 200.000)

- Ultimate Marvel VS Capcom 3 (PC, PS4, One) : 2 millions (+ 100.000)

- Capcom Arcade Stadium 2 : 1,8 million (+ 100.000)

- Strider : 1,5 million (+ 100.000)

- Mega Man X Anniversary Collection 2 : 1 million (NEW)