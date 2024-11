3 ans après sa sortie, Grand Theft Auto Trilogy a enfin droit à sa mise à jour visuelle 3 ans après sa sortie, Grand Theft Auto Trilogy a enfin droit à sa mise à jour visuelle

Rockstar sait prendre son temps avec sa principale franchise et on ne parle pas uniquement de Grand Theft Auto VI vu qu'il aura fallu 3 ans pour enfin donner une valeur neuve à GTA : The Trilogy via une nouvelle grosse MAJ disponible… incluant tout simplement toutes les améliorations exclusives au portage mobile.



Le titre bénéficie désormais de plusieurs améliorations techniques et surtout une option activée par défaut pour rendre à chacun des trois épisodes la colorimétrie d'origine, transformant totalement le rendu esthétique d'un GTA San Andreas (voir comparo ci-dessous). On notera également que le studio Grove Street Games a été poussé vers la sortie car même plus crédité, remplacé par VGD (L.A. Noire VR), ceux-là même qui s'étaient occupés de la version mobile.