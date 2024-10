Crow Country : SFB s'en sort avec les honneurs

Il en faut parfois peu pour être heureux, tout dépend du budget en fait, et SFB Games s'y retrouve totalement dans, ce survival-horror à la vibe PS1 qui on l'apprend a dépassé les 100.000 ventes depuis son lancement en mai dernier sur PC, PS5 et XBS.C'est le PC qui prend l'essentiel du gâteau (environ 65.000 unités) mais l'équilibre pourrait prochainement se faire avec les sorties plus tôt ce mois-ci de versions PS4 et Switch, sans oublier l'arrivée prochaine de sous-titres supplémentaires pour toucher le marché asiatique (japonais, coréen et chinois).Bonus : une version boîte arrivera l'année prochaine (PS5 et Switch).