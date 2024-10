Une potentielle deuxième chance pour Tales of Kenzera, mais dans un tout autre genre

Tout comme, le petitest un MetroidVania plutôt apprécié par la critique mais n'étant pas parvenu à trouver un public suffisant. Si le premier cité est désormais enterré par Ubisoft comme on a pu le comprendre, Surgent Studios veut lui profiter de sa stature indépendante pour offrir à la licence une deuxième chance mais en modifiant le genre :se situera dans le même univers (mais bien avant l'histoire déjà contée) mais l'approche narrative sera beaucoup plus sombre, et si l'action sera encore présente, les projecteurs seront cette fois braqués sur les dialogues à choix multiples, l'équipe allant même jusqu'à prendre en référenceLa grande question est de savoir maintenant si un éditeur serait intéressé pour financer le projet (c'est le but de commencer à communiquer dessus) car sans cette aide, il ne faudra pas trop parier sur l'avenir de la licence, ni sur celle du studio…