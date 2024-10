Quelques fuites sur Call of Duty 2025, pendant que Warzone Mobile fait un gros flop Quelques fuites sur Call of Duty 2025, pendant que Warzone Mobile fait un gros flop

La semaine prochaine sortira Call of Duty : Black Ops 6 et on ne perd pas de temps en accueillant une fournée de leaks sur le cru 2025, au départ à prendre avec des pincettes avant que le totalement fiable Tom Henderson ne débarque pour confirmer que tout va dans le sens de ce qu'il a entendu.



Voici donc :



- A prendre comme une refonte complète de Black Ops II

- Se déroulera en 2035 avec David Mason en protagoniste principal



- Les « Omnimovement » seront maintenus en multi

- Possibilité d'enjamber les murets

- Plusieurs maps classiques façon MWIII

- Retour du mode Gunfight



- Une « énorme » map Zombies basée sur les rounds

- Système de transport

- Retour des modes classiques et Grief, mais abandon du style Outbreak



On en profite pour parler en parallèle de Call of Duty Warzone Mobile qui selon les retours de GameFile et Sensor Tower confirme son statut de flop avec seulement 13 millions de dollars générés en 6 mois, quand COD Mobile tapait à l'époque 144 millions dans le même temps.



Décidément, les GAAS du genre ont la vie dur sur smartphone et tablette après les échecs de Battlefield et Apex Legends, pendant que le spin-off de The Division est reporté à une date indéterminée, et Rainbow Six porté disparu.



Bonne chance à Destiny Rising...