Le compositeur Nobuo Uematsu terminera sa carrière JV avec Fantasian Neo Dimension

Si Hironobu Sakaguchi ne semble vouloir jamais vraiment raccrocher les armes (et on ne lui en voudra pas), une bien triste nouvelle est tombée aujourd'hui pour celui qui l'a accompagné tant d'années : le compositeur Nobuo Uematsu annonce ses adieux au monde du jeu vidéo, déclarant que son travail sur(5 décembre, tous supports) sera son dernier dans ce média.L'homme notamment connu pour être à l'origine des fabuleuses OST des 9 premiersavait déjà sous-entendu son retrait en début d'année, quand il disait ne plus avoir la force d'assurer la bande-son complète d'un jeu, préférant depuis quelques temps poser quelques thèmes par-ci par-là. Pas de retraite néanmoins, la passion restant vive au travers de son groupe et la composition de spectacle orchestral (comme « Merregnon: Heart of Ice »). Bonne continuation l'artiste.