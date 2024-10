Palworld va aussi être adapté au marché mobile

Les plus grandes heures desemblent derrière nous, théoriquement, mais nombreux sont ceux qui continuent de vouloir une part du gâteau et après la signature d'un partenariat avec Sony Music pour étendre la gamme de goodies et éventuellement cross-média, c'est maintenant Krafton qui vient de récupérer un contrat auprès de Pocketpair pour le développement d'une version mobile. Pas un portage, mais une relecture qui en reprendra les codes, on imagine sans mal à la sauce F2P.Le titre a récemment fait l'actualité pour son portage PlayStation 5 et surtout la plainte de Nintendo qui mènera on ne sait où, pendant que les fans restants aimeraient bien eux une nouvelle MAJ de contenu, 3 mois après la précédente.