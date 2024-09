Spécialisé dans l'édition et la distribution physique, Merge Games ferme ses portes Spécialisé dans l'édition et la distribution physique, Merge Games ferme ses portes

Maximum Entertainment possède quatre groupes d'éditions/distributions mais ce nombre appartient au passé avec la mise à mort ce mois-ci de Merge Games, rejoignant un cimetière ne faisant que se remplir depuis 2 ans.



Merge Games était spécialisé dans les partenariats avec des boîtes indépendantes dans le but de proposer de sacro-saintes version physiques, comme Dead Cells, TMNT Shredder's Revenge ou encore Alex Kidd in Miracle World DX. La boîte suédoise a fait ses adieux sur X avec un communiqué pour mettre en avant le travail de l'équipe « qui a fait de son mieux », avant que la maison-mère n'efface le tout pour le remplacer par des propos bien plus standards, expliquant juste que les activités de Merge Games vont directement être intégrés à Maximum Entertainment, et évitant ainsi de faire savoir que les 22 employés de Merge sont désormais au chômage.