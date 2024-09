Ubisoft annule son Live spécial TGS, pendant que Kojima rallonge celui de Death Stranding 2 Ubisoft annule son Live spécial TGS, pendant que Kojima rallonge celui de Death Stranding 2

Deux salles, deux ambiances. D'un côté, Ubisoft vient d'annoncer à la dernière minute l'annulation pure et simple de son live spécial TGS, normalement prévu le 26 septembre (8h00, heure FR). Aucune raison n'a été donnée autre que « diverses circonstances », et peut-être que l'éditeur souhaite simplement esquiver une nouvelle vague de dislikes de la part du public local envers Assassin's Creed Shadows.



De l'autre, Hideo Kojima qui pousse plus loin son panel Death Stranding 2 qui ne durera finalement pas 60 minutes mais carrément 1h30. Par contre, il faudra se coucher très tard ou se lever très tôt : c'est pour le 29 septembre à 03h00 du matin chez nous.