USA : la SAG-AFTRA lance un nouvel appel à la grève chez les acteurs/actrices de doublage

On peut craindre de nouveaux remous dans le calendrier des sorties, et c'est peut-être pour cela que certains évitent de trop s'avancer sur les dates en 2025 : le syndicat SAG-AFTRA annonce le début d'une nouvelle grève chez les acteurs et actrices de doublage mais également pour ce qui concerne la motion-capture.



La cause est là même que celle mise en avant l'année dernière, celle d'une différence importante de rémunération par rapport au monde du cinéma, mais aussi et surtout le manque de protection face au risque d'une ré-exploitation sans accord par les producteurs de voix ou visages pour concevoir ensuite des personnages sous IA. La porte-parole des sociétés de production (Audrey Cooling) s'est déclarée déçue de cette nouvelle grève alors que « 24 des 25 propositions » avaient trouvé un terrain d'entente, mais néanmoins insuffisant pour la SAG-AFTRA qui ne compte pas laisser la moindre faille ou le moindre manque de transparence dans les contrats, au moment où les technologies d'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'importance, avec le risque évident d'un « grand nettoyage » dans les années à venir.



Pour rappel, les studios concernés face à cette grève viennent essentiellement d'Activision, Electronic Arts, Disney, Warner Bros, Epic Games, Take-Two et Insomniac.