[LEAK] Aliens Fireteam Elite : une suite plus ambitieuse (avec campagne) dans 1 an

Lancé il y a 4 ans et un peu oublié depuis,devrait nous revenir dans le cadre d'une suite évoquée clairement par une fuite de documents ce week-end depuis les locaux peu protégés de Cold Iron Studio.Un deuxième épisode qui reposera sur les acquis du premier (sympa sans être inoubliable), avec du contenu renouvelé notamment par une vraie campagne scénarisée (jouable à 3 en coop) et de nouveaux modes dont l'équivalent d'un segment « Horde », mais aussi le choix de la mise en retrait de la création d'avatar pour des protagonistes prédéfinis ayant chacun ses compétences & co.Nous sommes encore loin de connaître le prix (l'objectif serait un lancement pour l'été 2025) mais le leak indique l'absence totale de micro-transactions et autres mécaniques gacha. Rappelons que le premier n'était vendu que 29,99€.