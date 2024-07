Warhammer 40.000 : Space Marine II passe GOLD

Petit article pour signaler quevient de passer GOLD, signifiant que quoi qu'il arrive, sa sortie pour le 9 septembre ne bougera plus (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), et même 4 jours avant si vous vous tournez vers l'une des éditions spéciales.Certains diront qu'il est cocasse de voir annoncer une version GOLD quelques jours après l'annulation d'une bêta par « manque de temps », mais il faut se souvenir que le terme n'empêche en rien (et même jamais) la production d'un patch Day One, parfois conséquent.