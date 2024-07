Faute d'une version PS5 (pour l'instant), la franchise Palworld s'associe avec Sony Japan Faute d'une version PS5 (pour l'instant), la franchise Palworld s'associe avec Sony Japan

Si Sony est hauteur de jolies associations sur plusieurs territoires asiatiques comme la Chine et la Corée, l'entreprise doit regretter d'être totalement passée à côté du succès Palworld (en même temps, « qui aurait pu prédire ? »). Mais il n'est pas trop tard pour tenter de se faire un billet et c'est pour cela que Sony Music Japan et sa filiale Aniplex viennent d'annoncer un partenariat d'ordre mondial avec la société Pocketpair pour pousser la licence et l'étendre au-delà même du JV.



Outre les figurines et éventuellement un manga, on peut s'attendre avec Aniplex à un indispensable anime et pourquoi pas une adaptation de la franchise sur mobile pour toucher un maximum de mondes.



Pendant ce temps, Palworld n'est toujours pas annoncé sur PlayStation 5 mais continue néanmoins sa carrière avec la sortie il y a quelques jours de sa première grosse extension de contenu.