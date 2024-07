Netflix : la série Horizon mise à l'arrêt Netflix : la série Horizon mise à l'arrêt

Dans environ 1 mois sortira l'ultime saison de Umbrella Academy sur Netflix et jamais nous n'aurions eu besoin d'aborder ici cette information si le magazine Rolling Stone n'avait pas sorti un papier particulièrement brûlant sur le showrunner Steve Blackman, accusé d'entretenir une culture de travail des plus toxiques, d'être particulière avide de propos homophobes et transphobes (belle ironie vu ce qui ressort de la série) en plus d'une attitude à créer la division pour mieux régner, tel un Président de la République.



Face à cela et de sérieuses sources, Netflix a décidé de mettre à l'arrêt ses deux prochains chantiers, à savoir Orbital (une nouvelle série) et surtout la série Live Horizon en partenariat avec les PlayStation Studios. On imagine mal ces derniers jeter l'éponge, surtout dans cette volonté de pousser le cross-média autour de la franchise de Guerilla, et on misera donc sur de futurs changements à la réalisation, et dans tous les cas un nouveau degré de patience avant d'en voir la couleur.