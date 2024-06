GAME dément les rumeurs autour de la fin des ventes physiques en magasin GAME dément les rumeurs autour de la fin des ventes physiques en magasin

Plus tôt cette semaine, le site UK Gfinity lançait un rapport apparemment bien sourcé établissant la fin prochaine de la ventes de JV (hardware, software & accessoire) en physique dans les différents magasins estampillés GAME, arguant que l'entreprise se consacrerait exclusivement aux produits dérivés, néanmoins avec du click&pay et éventuellement des cartes prépayées.



On revient sur le sujet pour publier un démenti officiel de la part de GAME qui ne tourne pas autour du pot en indiquant que tout est faux, et que les boutiques locales comme online continueront de fournir du physique pour les différentes branches JV. Peut-être y a t-il eu changement de plan ou peut-être les sources furent mauvaises, mais dans tous les cas, cela reste une bonne nouvelle pour les anti-dématérialisés.