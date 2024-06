Embracer aurait annulé Red Faction 5 Embracer aurait annulé Red Faction 5

On spéculait récemment sur la possibilité de l'annonce d'un nouveau Red Faction lors du THQ Showcase du 2 août (deux reveals y sont prévus), mais on va oublier de suite vu le dernier rapport sourcé de Rock Paper Shotgun : Red Faction 5 était bien en développement, mais a été annulé par Embracer. Voilà voilà…



Pour entrer dans les détails :



- Fishlabs était chargé du projet (la licence appartenait à l'époque à Volition)

- Le projet était de retourner à la formule ouvert du troisième épisode (Guerilla)

- Celui-là même qui a justement bénéficié d'un remaster en 2018

- Plusieurs prototypes ont été présentés aux responsables de PLAION

- On y jouait pour la première fois un protagoniste féminin

- On y retrouvait les fondamentaux : révolution, destruction, terraformation, etc

- Le vote d'approbation a échoué de peu (en novembre 2023)

- Jeu annulé, suivi d'une vague de licenciements (une cinquantaine de têtes)



Repensons maintenant aux propos d'Embracer en septembre 2023, indiquant que Red Faction (et Saints Row) « survivront » à la fermeture d'Embracer.