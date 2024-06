Mario & Luigi 6 : le studio ILCA aux commandes ?

On parlait justement de son existence dans le précédent article. Récemment annoncé, lors du dernier Nintendo Direct,constitue le sixième épisode de la franchise RPG, et surtout le premier sans son développeur Alpha Dream fermé il y a quelques années.L'éditeur refuse de livrer le nom du développeur (c'est un truc à la mode chez eux, allez savoir) mais indique que plusieurs membres historiques de la licence sont au charbon, ce qui de base ne répond pas à la question surtout quant on sait que Akira Otani (Producteur) et Yoshihiko Maekawa (Producteur Senior) sont des employés de Nintendo, mais plusieurs bruits de couloir sur la toile affirment selon diverses sources que le studio ILCA serait aux commandes.Ce ne serait finalement pas une surprise : Bandai Namco (qui possède 51 % des parts du studio) a déjà indiqué vouloir renforcer ses collaborations avec Nintendo, et l'on rajoutera que non seulement ILCA n'en est pas à son premier coup avec BigN () mais sachez en plus que parmi les recrutements du studio ces dernières années, on trouve… un tiers des anciens d'Alpha Dream.