Concord confirme son doux prix de 39,99€ Concord confirme son doux prix de 39,99€

Comme l'a démontré le leak du PS Store australien, le prix de Concord s'alignera sur celui de Helldivers II, détail qui a pleinement réussi au titre de Arrowhead, donc 39,99€ pour la version standard (boîte et dématérialisé) et 59,99€ pour l'édition Digital Deluxe ajoutant deux packs de skins et un accès anticipé de 3 jours (donc le 20 au lieu du 23 août).



La précommande d'une version ou l'autre vous garantira l'accès à la bêta prévue courant juillet, et le communiqué rappelle le contenu du jeu pour son lancement : 16 personnages uniques, 12 maps et 6 modes de jeu, avec promesse de contenu neuf en suivi, totalement gratuit (hors skins & pass évidemment).