Rocksteady : vers un retour au jeu solo + une Director's Cut pour Hogwarts Legacy Rocksteady : vers un retour au jeu solo + une Director's Cut pour Hogwarts Legacy

Il fallait bien que ça tombe à un moment ou un autre, et pour Jason Schreier, l'heure est venue de faire le bilan du triste développement de Suicide Squad : Kill the Justice League, déjà considéré comme le plus gros flop commercial de l'année (pour l'instant) vu les coûts de développement alors qu'à l'arrivée, le jeu accuse une perte nette de 200 millions de dollars. Autant dire que même bradé dans les tréfonds des bacs Lidl, il n'y aura jamais de rentabilité pour lui.



De base, le long papier ne nous apprend pas grand-chose, servant davantage à mettre en place la chronologie ayant conduit à un telle drame, dont les éléments sont majoritairement connus :



- Warner Bros qui impose un GAAS à Rocksteady, tout sauf habitué au genre.

- Des dirigeants (*) incapables de diriger un projet sur lequel il avouait lui-même n'avoir que peu d'expérience.

- Des changements et modifications qui prenaient des semaines voire des mois à intervenir, causant toujours plus de retard.

- Le fait de penser que le shoot serait plus simple à mettre en place pour un jeu coop, levant des interrogations chez les employés comme le fait que Captain Boomerang n'allait du coup plus se battre avec son arme habituelle.

- La Warner qui accentuait la pression en faisant sa communication sur les graphismes et le statut potentiel d'une « franchise à 1 milliard de dollars ».

- Rocksteady qui, en début de développement, n'osait même pas évoquer le projet dans ses offres d'emploi (les nouveaux arrivants étaient surpris du coup de les voir travailler sur un jeu multi).



(*) Les anciens dirigeants ont depuis fondé Hundred Star Games, travaillant sur un jeu solo, en partenariat avec les Xbox Game Studios.





Le papier de Jason Schreier apporte tout de même trois nouvelles intéressantes :



- Histoire de se remettre, plusieurs employés du studio travaillent aujourd'hui en collaboration avec Avalanche sur une « Director's Cut » de Hogwarts Legacy.

- Les nouveaux dirigeants de Rocksteady souhaitent un retour au jeu purement solo.

- David Haddad, responsable de la branche JV chez Warner Discovery, a plaidé auprès de la maison-mère pour ne licencier personne chez Rocksteady, établissant que cela n'aurait « aucun sens » compte tenu que la Warner est déjà en sous-effectif par rapport aux « éditeurs concurrents ».