[RUMEUR] Midori : Dragon Quest III HD intégrerait en fait toute la trilogie d'origine [RUMEUR] Midori : Dragon Quest III HD intégrerait en fait toute la trilogie d'origine

Vous reprendrez bien de la chaude rumeur de bon matin ? L'insider Midori vient de lâcher une potentielle petite bombe pour les fans de « DQ », expliquant l'énorme attente pour le remake de Dragon Quest III : les choses ont évolué durant le développement et le titre inclus désormais en fait l'intégralité de la première trilogie de la franchise.



Alors en soit, quand on connaît le sujet, ce n'est pas non plus une explosion d'ambition vu que la quasi-intégralité du contenu de DQI est en fait intégré au III, et que même avec Dragon Quest II, c'est à peu de choses près les mêmes assets.



Très intéressant en tout cas et la confirmation devrait, selon les mêmes sources, avoir lieu ce mois-ci durant le Nintendo Direct.