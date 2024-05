Activision confirme Call of Duty : Black Ops 6 Activision confirme Call of Duty : Black Ops 6

Sans spécifier ou non s'il s'agira d'un titre provisoire (ça parlait de Gulf War pendant un temps), Activision Blizzard a officiellement confirmé que le prochain Call of serait le nommé Black Ops 6, avec début d'une campagne virale via un faux site et une (fausse) Une au coeur même du (vrai) journal USA Today.



Les choses se mettent donc en place à deux semaines du Xbox Showcase, avec une large présentation suite au show principal, et la possibilité au préalable d'une première apparition durant la conférence Summer Game Fest le 7 juin.



Selon plusieurs sources, Microsoft aurait validé ses plans d'une proposition Day One dans le Game Pass.