Un nouvel espoir pour Ascendant Studios Un nouvel espoir pour Ascendant Studios

Il y a encore un mois, nous n'aurions pas parié un euro sur l'avenir de Ascendant Studios qui, suite à l'échec critique de Immortals of Aveum, a perdu 45 % de ses employés et a mis le reste au chômage technique.



Mais tout n'est pas sombre malgré l'époque. Alors que le titre a pu trouver un nouveau public via le PS Plus puis désormais le Game Pass via l'EA Play (soit deux chèques bonus), Electronic Arts s'est publiquement engagé à reverser 100 % des recettes au studio pour chaque nouvelle vente à partir d'aujourd'hui (sans même savoir s'il fut rentable pour l'éditeur), une excellente nouvelle qui permet au studio de respirer à nouveau et de reprendre la marche.



Un deuxième projet est donc annoncé, pour l'heure sous Unreal Engine 5.2 et la perspective d'un passage futur à la 5.3. En attendant d'en savoir davantage, Immortals of Aveum reviendra rapidement dans l'actualité avec une nouvelle MAJ technique pour ajouter le HDR sur PC et le FSR3 sur consoles.