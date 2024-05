Take-Two Interactive dans le rouge vif en attendant ses gros jeux dont GTA VI Take-Two Interactive dans le rouge vif en attendant ses gros jeux dont GTA VI

Take-Two Interactive continue de subir les coûts de fouets dans cette longue période précédent l'arrivée de Grand Theft Auto VI, et si son CA pour la totalité de l'année fiscale s'étant terminée le 31 mars dernier est finalement légèrement supérieur aux attentes (environ 5,35 milliards de dollars), les bénéfices attendront et c'est peu dire : 3,59 milliards de pertes opérationnelles sur un an. Ça pique.



En cause, un calendrier de sorties pas vraiment explosif en dehors des piliers sportifs, des chantiers en attente qui coûte un paquet de pognons dont évidemment le précité, une récente vague de licenciements (5 % des effectifs), une douzaine de jeux annulés, et sans oublier le demi-milliard lâché pour le rachat de Gearbox.



Pour l'année fiscale en cours, l'éditeur compte exploser son CA avec environ 5,6 milliards de dollars mais évite de se mouiller sur les bénéfices/pertes, surtout quand on sait que GTA VI loupera quoi qu'il arrive la période pour attendre au mieux fin 2025. D'ailleurs, aucun risque n'est pris pour le calendrier car plutôt que de parler des prochains mois, Take-Two préfère voir plus large en parlant de pipeline d'aujourd'hui au 31 mars 2027. Sacré fourchette.



Voici donc ce qu'il faudra attendre dans les bacs pour les 3 prochaines années, soit environ 40 jeux :



- Dans le lot, on trouvera 22 principaux dont environ la moitié sur 3 ans seront les diverses itérations sportives (NBA, WWE, Top Spin…).

- L'autre moitié sera incarné par des morceaux comme GTA VI, Judas et d'autres encore à dévoiler. Il est fort probable que se place dans le lot le prochain Mafia et Borderlands 4. L'un d'entre eux devraient en tout cas être dévoilé le mois prochain.

- A ces 22 titres s'ajouteront 3 jeux indépendants dont on connaît l'identité : No Reste for the Wicked de Moon Studios qui a débuté son Early Access, Tales of the Shire en fin d'année et enfin un titre de Game Freak.

- Une dizaine de jeux mobile, dont Star Wars Hunters (également Switch) le 4 juin et Game of Thrones Legends dans les prochains mois.

- Enfin, 5 « nouvelles versions » de jeux précédemment sortis seront au programme. Max Payne 1 & 2 Remake a toutes les chances d'être lancés dans les temps, et se murmure une possible version PC de Red Dead Redemption.





A noter :



- Avec seulement 3 jeux Private Division sur 3 ans, on ne peut que constater le ralentissement sévère de la branche après plusieurs annulations et une vague de licenciements sur cette branche.

- Take-Two assure aux actionnaires que le 12 jeux annulés ne faisaient pas partie de ses franchises principales (probablement plusieurs partenariats indés dans le lot). Bioshock 4 est donc toujours en vie.

- A la surprise générale, Take-Two déclare ne pas avoir fermé Roll7 (OlliOlli) et Intercept Games (Kerbal Space Program 2) mais reste incroyablement flou dans ses explications. Peut-être n'est-ce tout simplement « pas encore » acté.