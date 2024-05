PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague

Nous sommes mercredi et en plein milieu du mois donc l'heure est venue pour Sony de nous dresser la liste de ses prochains jeux PS Plus Extra & Premium avec en grande star Red Dead Redemption 2 et en curiosité la franchise Cat Quest avant son troisième épisode, et plus accessoirement Crime Boss.



PS Plus Extra :



- Red Dead Redemption 2

- Deceive Inc.

- Les Sims 4 : City Living

- Crime Boss : Rockay City

- The Settlers : New Allies

- Stranded : Alien Dawn

- Cat Quest

- Cat Quest II

- LEGO La Grande Aventure 2

- Watch Dogs



PS Plus Premium :



- 2Xtreme

- G-Police

- Worms Pinball