[LEAK] Assassin's Creed Shadows : date de sortie et Season Pass pour deux grosses extensions [LEAK] Assassin's Creed Shadows : date de sortie et Season Pass pour deux grosses extensions

Tout ne pouvait se passer comme prévu avec Ubisoft et du reveal de Assassin's Creed Shadows mercredi en fin de journée, ne nous restera qu'à visionner la cinématique d'annonce vu que tout le reste vient d'être leaké.



On sait donc que le lancement aura lieu le 15 novembre 2024 (bravo au stagiaire qui a mis en ligne les infos sur le descriptif dans l'application Youtube sur mobile) et que nous aurons comme d'habitude de multiples éditions dont plusieurs incluant un Season Pass qui, seul, coûtera 40€. Le pass en question, outre divers bonus, offrira l'accès à deux grosses extensions au prix de 25€ chacune.



Nous n'échapperons pas non plus aux micro-transactions de routine, de 5 à 50€ les packs de points Helix, qui selon Tom Henderson pourront directement être utilisés dans le futur Hub Infinity.