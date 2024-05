DanielRPK : Resident Evil 1 (Re)Remake en 2026 DanielRPK : Resident Evil 1 (Re)Remake en 2026

Encore des rumeurs autour de la franchise Resident Evil avec dans un premier temps Jeff Grubb qui n'en démord pas du fait d'une annonce imminente pour un lancement début 2025 à quelques semaines de Monster Hunter Wilds pour ce qui sera une année fiscale record (encore une) de la part de Capcom.



L'insider ajoute que Leon S. Kennedy sera le protagoniste principal de ce nouveau chapitre, des années après son apparition dans le 6 (on ne compte pas les remakes entre temps), et d'autres sources plus évasives niveau fiabilité précisent un Leon vieillissant proche de la cinquantaine. Nous verrons.



On ajoutera à cela que les sources déjà plus sûres de DanielRPK ajoute que l'éditeur proposera un (nouveau) remake de Resident Evil 1 en 2026 pour marquer les 30 ans de la franchise. Une vue TPS façon RE2/3/4 Remake serait privilégiée, ce qui ne surprendra personne.