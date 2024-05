Doom : après le teasing, un dépôt de marque Doom : après le teasing, un dépôt de marque

L'heure serait-elle la bonne pour les fans d'une des références absolues du FPS, 4 ans après la sortie de l'excellent Doom Eternal ? On peut commencer à y croire car après un semblant de teasing de la part de l'insider/journaliste Tom Warren, vient d'être découvert l'enregistrement d'une nouvelle marque chez Zenimax du côté des USA : IDFKA.



Un probable nom de code en référence à un cheat-code bien connu de la franchise, pouvant potentiellement mener au Doom : Year Zero leaké dans les documents de l'affaire ABK, les mêmes qui évoquaient que Bethesda avait à l'idée des remasters de Fallout 3 et Oblivion.



On croise les doigts pour le mois prochain, surtout que id Software n'a plus faire réellement parler de lui depuis fin 2021 (au moment de la dernière grosse MAJ de Doom Eternal), si l'on excepte l'apéro Quake 2 Remastered entre temps.