[RUMEUR] Jeff Grubb : Dragon Age Dreadwolf en fin d'année plutôt que début 2025

Ce serait ironiquement une belle surprise après autant d'attente : alors que tout semblait pointer vers un lancement pour début 2025 de Dragon Age Dreadwolf, Jeff Grubb signale que les plans actuels d'Electronic Arts serait de miser pour une sortie en cette fin d'année, et ce afin de pouvoir mettre en place une campagne marketing courte et intense avec un début de vrai reveal durant le Summer Game Fest et la prochaine mise à disposition.



On croise les doigts et on pourrait effectivement comprendre la stratégie d'Electronic Arts car si cette année, les fêtes devraient être plus calmes que de coutume niveau million-seller hormis les piliers habituels (Call of, EA Sports FC, AC…), début 2025 prend des allures de zones à risque vu les gouffres à pognon qui vont se mettre en place : on parle quand même potentiellement de la Switch 2, Monster Hunter Wilds, Resident Evil 9, Dragon Ball Sparking Zero...